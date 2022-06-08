Губернатор региона Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили представителей системы социальной защиты Липецкой области с Днем социального работника, который отмечается сегодня.

«Ежедневно помогать людям, нуждающимся в особом внимании государства и общества, – нелегкий, но благородный труд, – говорится в поздравлении. – Под силу он только тем, кто одарен милосердием, терпением, отзывчивостью, состраданием. Соединяя в себе эти качества, вы с успехом решаете задачи, поставленные обществом, несете людям свет добра и заботы, помогаете им обрести надежду и веру в будущее.

В центре любых планов и замыслов органов власти стоит конкретный человек со всеми его заботами и переживаниями. Бюджет Липецкой области год от года становится все более социально ориентированным. Различные меры социальной поддержки получают более 285 тысяч жителей региона. В этом году на обеспечение отрасли выделено 12,6 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Наше особое внимание – ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным и малообеспеченным семьям, жителям региона старшего поколения, людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы чествуем ответственных родителей, вручая им почетные знаки «Слава Матери» и «За верность отцовскому долгу».

Сфера социальной защиты населения региона постоянно развивается. Совершенствуется система работы с заявлениями граждан, срок рассмотрения которых уменьшился до 10 дней, внедрены новые подходы при оказании социального обслуживания на дому с акцентом на индивидуальные потребности подопечных. В Липецкой области впервые в стране освоили возможности «бирюзовых технологий» в сфере соцобслуживания в бюджетных учреждениях. Второй год в регионе реализуется проект «Активное долголетие». Для представителей старшего поколения проводятся спортивные и творческие занятия, экскурсии, встречи в клубах по интересам.

Благодарим коллектив отрасли, где трудятся более 4000 человек, ветеранов социальных служб за самоотверженность и добросовестность, за преданность избранному делу. По традиции к профессиональному празднику 15 лучших тружеников отмечены званием «Заслуженный работник социальной защиты населения Липецкой области», еще 24 получили областные премии».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали работникам и ветеранам социальных служб региона здоровья, благополучия и новых успехов во всех добрых делах на благо жителей Липецкой области.