Руководители региона поздравили старшее поколение с Днём пожилых людей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили жителей региона с Международным днём пожилых людей.

«Вы строили и развивали Липецкую область, стояли у истоков главных промышленных гигантов, прокладывали дороги и возводили кварталы. Без вашего труда не было бы ни современного сельского хозяйства, ни развитой экономики, которыми мы гордимся сегодня. Вашими усилиями была заложена эта прочная база.

И сегодня ваше внимание к жизни региона бесценно. Многие становятся наставниками для молодых специалистов, передают детям традиции предков и активно участвуют в общественных делах области.

Мы стараемся создавать условия, чтобы вы занимались любимым делом, чувствовали заботу и внимание. В нашем проекте «Липецкое долголетие» уже 48 тысяч человек серебряного возраста. За этой цифрой – трогательные истории, увлечения и достижения. Кто-то впервые встал на лыжи, кто-то научился работать на компьютере, а кто-то просто нашёл друзей и перестал скучать дома.

Дорогие наши мамы и папы, бабушки и дедушки! Здоровья вам, тепла, внимания близких и побольше поводов улыбаться. Пусть каждый день будет интересным!»