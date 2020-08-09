Руководители региона поздравили строителей Липецкой области с профессиональным праздником

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили работников и ветеранов строительного комплекса региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Строительный комплекс региона чутко реагирует на вызовы времени, меняясь вместе с масштабом задач, которые мы перед собой ставим, их сложностью и желаемым результатом, – говорится в поздравлении. – Липецкая область входит в число лидеров в жилищном строительстве среди российских регионов. Ввод жилья является основным показателем исполнения национального проекта «Жилье и городская среда». За последнее десятилетие введено в эксплуатацию более 8 миллионов квадратных метров жилья.

И липецкие строители не снижают темпов. В 2019 году достигнут рекордный показатель, построено свыше 1 миллиона 253 тысяч квадратных метров жилья. В расчете на одного жителя липецкие строители имеют один из лучших в стране результатов и занимают лидирующие места в Центральном федеральном округе.

Регион стал пилотным по строительству домов для многодетных семей. Работает программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Решаются и проблемы долгостроев, 1198 дольщиков переехали в новые квартиры.

Труд строителя во все времена пользовался заслуженным признанием и уважением. Благодаря вашему таланту и мастерству в Липецкой области возводятся, школы, больницы, спортивные комплексы и досуговые центры, объекты промышленности и инфраструктуры – все то, что необходимо липчанам для комфортной жизни, работы и отдыха. Особая признательность – ветеранам отрасли. Сформированные вами славные трудовые традиции – это крепкий фундамент, на котором и в непростые времена стоит и развивается строительная отрасль.

Дорогие друзья! Пусть ваш труд всегда будет востребован и по достоинству оценён, проекты будут удачными, а работа плодотворной».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали работникам и ветеранам строительного комплекса Липецкой области крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых свершений и побед на благо родного края и всей России.