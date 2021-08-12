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Администрация Липецкой области и Липецкий областной Совет депутатов поздравили военнослужащих и ветеранов Военно-воздушных сил с Днем ВВС России, который отмечается сегодня.

«Военно-воздушные силы – национальная гордость России, олицетворяющая передовые достижения отечественной науки и техники, героизм и высокое мастерство наших летчиков. История и судьба Липецкой области неразрывно связаны с развитием отечественной боевой авиации. Мы свято храним память о подвигах липецких авиаторов в годы Великой Отечественной войны, героизме летчиков-испытателей, в мирное время поднимающих в небо новейшие образцы техники. Гордимся ежегодным участием в воздушной части военного парада в честь Дня Победы.

С особым чувством признательности поздравляем с праздником наших дорогих ветеранов. Именно они обеспечили надежную защиту воздушных рубежей нашей Родины, дали нам возможность чувствовать себя гражданами великой авиационной державы.

Слова благодарности выражаем сегодняшним крылатым защитникам Отечества. Летчики Липецкого авиацентра постоянно оттачивают свое профессиональное мастерство, приумножая боевую мощь современной техники своей отвагой и выучкой, внося весомый вклад в развитие отечественной авиации.

Верность воинскому долгу, добросовестная служба Отечеству, патриотизм и боевой дух – лучшая гарантия того, что нынешнее поколение пилотов, штурманов, инженеров, специалистов наземных служб будет достойно продолжать славные традиции своих предшественников, обеспечивая безопасность и обороноспособность воздушных рубежей России.

Желаем вам, дорогие друзья, всегда оставаться романтиками неба! Удачи вам, новых успехов в ратном труде, крепкого здоровья, счастья и благополучия!».