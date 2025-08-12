Руководители региона поздравили военнослужащих Липецкого авиацентра с Днём ВВС России

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили военнослужащих Липецкого авиацентра и ветеранов Военно-воздушных сил с Днём ВВС России.

«Это праздник тех, для кого небо стало вторым домом, а защита воздушных рубежей Отечества – делом чести и призванием. Ваша служба – не просто профессия, а настоящее искусство, требующее безупречного мастерства, железной воли и безграничной преданности Родине.

Липецкий авиацентр – место, где рождается элита российской авиации, где закаляются характеры покорителей неба. Здесь вчерашние курсанты превращаются в настоящих асов, способных выполнить любую, даже самую сложную боевую задачу. В Липецке пишется история военной авиации России – история отваги и беззаветного служения Отечеству.

Особую гордость вызывает наша пилотажная группа «Соколы России», чьё мастерство демонстрирует всему миру мощь и совершенство российской авиационной школы. Мы по праву можем гордиться, что именно Липецкий авиацентр готовит тех, кто стоит на страже мирного неба нашей великой Родины. Ваша служба – это гарантия безопасности России и спокойствия её граждан.

Особые слова благодарности – нашим ветеранам ВВС, чьи подвиги вписаны золотыми буквами в историю российской авиации. Ваш опыт, мужество и мудрость – основа, на которой растёт новое поколение крылатых защитников. Современные лётчики достойно продолжают ваши традиции, демонстрируя высочайший уровень подготовки и готовность дать отпор любым угрозам».

Руководители региона пожелали липецким лётчикам крепкого здоровья, благополучных полётов и всегда только ясного неба.