Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем.

8 Марта – особенный праздник, наполненный солнечным светом и лучезарным настроением, украшенный цветами и яркими улыбками. Подобно первым лучам весеннего солнца, именно вы, милые женщины, согреваете и озаряете все вокруг.

«Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, украшающие нашу жизнь, – любовь, семья, верность, – говорится в поздравлении. – Вы создаете уют в доме, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и общественной деятельности. Вы – источник вдохновения и гармонии. Любые трудности легко преодолимы, когда рядом с нами матери, жены, бабушки, дочери, сестры – наши замечательные женщины!

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Мы искренне ценим вас за нежность и преданность. Сегодня все цветы и улыбки – только вам.

Дорогие женщины! Спасибо вам за понимание и любовь, великодушие и прекрасный талант делать мир лучше. Только благодаря вам наша жизнь наполнена смыслом».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали всем жительницм Липецкой области отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов, исполнения самых сокровенных желаний.