Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили жителей региона с Днем народного единства.

«Когда мы живем в нашей стране как одна дружная семья, когда помогаем друг другу – мы сильны и непобедимы, и жители Липецкой области, как и все россияне, самоотверженно трудятся ради великого будущего нашего Отечества, – отмечается в поздравлении. – Страна уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского общества, экономического и социального развития. И сегодня особенно важно сохранять единство и верность многовековым традициям, чтобы приумножить мощь и величие нашей Родины.

Во все времена россияне с отвагой и мужеством защищали Отечество, развивали его социально-экономический потенциал, принося нашему государству славу великой державы. Сегодня от нашей гражданской солидарности зависит будущее страны, благополучие общества. Только вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности, изменить жизнь к лучшему.

4 ноября мы отмечаем праздник, который символизирует гражданский подвиг народа, сплотившегося для преодоления смуты и безвластия в далеком 1612 году. И этот праздник служит нам напоминанием о том, что мы – единый народ с богатой историей и культурными традициями. Национальное согласие – это основа нашего государства, наша главная национальная идея. Именно поэтому мы все вместе помогаем восстанавливать мирную жизнь в новых российских регионах и встаем на защиту наших соотечественников на Донбассе, поддерживая их в борьбе за независимость и свободу».

Игорь Артамонов и Владимир Сериков пожелали всем жителям Липецкой области доброго здоровья, счастья и новых побед во имя единства и процветания Отчизны.