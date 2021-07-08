Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили жителей региона с Всероссийским днем семьи, любви и верности.

«Этот праздник пришел к нам из глубины веков, он учрежден в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских – покровителей христианского брака, чья любовь и супружеская верность стали легендой, – говорится в поздравлении. – Семья, построенная на взаимной любви, ответственности и преданности друг другу, всегда была и остается основой общества, хранительницей духовно-нравственных устоев и ценностей, культурных и национальных традиций. В ней формируются внутренний мир, характер, интересы личности, воспитываются любовь к Родине, трудолюбие, уважение к старшим.

Для каждого из нас семья – это живительный источник сил, добра и творческой энергии, надежное пристанище от невзгод и неурядиц повседневной жизни. Поэтому поддержка и укрепление института семьи, повышение ее социальной защищенности, охрана здоровья матери и ребенка – предмет особой заботы органов власти региона.

В Липецкой области, как и по всей стране, в этот день чествуют лучшие семьи. 30 супружеских пар получат общественную награду – медаль «За любовь и верность». Они прожили вместе в мире и согласии более четверти века, заслужили авторитет и уважение за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, за воспитание детей достойными членами общества.

Особые слова благодарности мы говорим сегодня многодетным семьям и семьям с приемными детьми. Спасибо вам за щедрость души, нелегкий родительский труд, терпение и заботу!».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали всем жителям Липецкой области благополучия и взаимопонимания в семьях, крепкого здоровья, счастья и любви.