Губернатор Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили жителей региона со Всероссийским днем семьи, любви и верности.

«Праздник, изначально связанный с именами покровителей христианского брака Петра и Февронии, сегодня стал поистине всенародным, – отмечается в поздравлении. – Ведь во всех конфессиях семья – тот фундамент, на котором строятся и крепнут государства, это источник любви, взаимопонимания и уважения.

В России всегда бережно хранили семейные традиции, которые скрепляют наш многонациональный народ. Прочная духовная связь, заботливое отношение к родным и близким – вот те нравственные ценности, в честь которых 8 июля учрежден День семьи, любви и верности.

В Липецкой области, как и по всей стране, в канун праздника чествуют лучшие семьи из всех городов и районов. 30 супружеских пар получат общественную награду – медаль «За любовь и верность». Они прожили вместе в мире и согласии более четверти века, заслужили авторитет и уважение за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, за воспитание детей достойными членами общества.

В этот день особые слова благодарности мы говорим многодетным семьям и семьям с приемными детьми. Спасибо вам за щедрость души, нелегкий родительский труд, терпение и заботу!»

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали всем жителям Липецкой области благополучия и взаимопонимания в семьях, крепкого здоровья, счастья и любви.