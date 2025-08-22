Руководители региона поздравили жителей Липецкой области с Днём флага

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили жителей региона с Днём Государственного флага России.

«Наш триколор – олицетворение многовековой истории, единства и мощи нашей страны, – говорится в поздравлении. – В его цветах – слава побед, труд поколений и уверенность в завтрашнем дне.

Сегодня российский триколор стал настоящим знаменем правды и справедливости, под которым наши воины защищают суверенитет Отечества, а вся страна демонстрирует небывалое единство. Липецкая область по праву гордится своими традициями патриотизма. Наши земляки во все времена с честью выполняли свой долг перед Родиной.

Особые слова благодарности – жителям нашего региона, которые своими достижениями в труде, науке, спорте, культуре прославляют родной край и всю Россию.

Желаем всем липчанам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов. Пусть над нашей страной всегда гордо реет триколор – символ независимости, единства и великого будущего».