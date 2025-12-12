Руководители региона поздравили жителей Липецкой области с Днём Конституции

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации.

«Этот праздник символизирует нашу сплочённость вокруг основополагающих ценностей государства, – говорится в поздравлении. – В главном законе выстроены все институты нашей страны, вся правовая и экономическая основа.

Но самая большая ценность Конституции – в её человеческом измерении. Каждый гражданин России имеет реальную возможность участвовать в управлении страной, открыто выражать своё мнение и вместе менять жизнь к лучшему. Каждый знает, что его права надёжно защищены государством.

В Липецкой области мы строим свою работу на этих принципах – создаём условия для развития, обеспечиваем социальные гарантии, поддерживаем гражданские инициативы. Наш регион вносит достойный вклад в укрепление России, оставаясь территорией стабильности, труда и созидания.

В этот праздничный день желаем всем липчанам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в будущем и новых успехов на благо родного края и всей страны. Пусть мир, законность и взаимное уважение всегда будут основой нашей жизни!»