Руководители региона поздравили жителей области с Днём воссоединения Крыма и России

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили жителей региона с Днём воссоединения Крыма с Россией.

«Иногда историческая справедливость восстанавливается не через столетия, а прямо на наших глазах, – говорится в поздравлении. – Март 2014-го стал именно таким временем. Крым вернулся домой. Такое решение приняли люди, которые просто хотели жить в своей стране.

Крым всегда был частью нашей культуры, нашей памяти. Севастополь – город русской славы. Черноморский флот – гордость и защита страны. Крымские горы и побережье – места, дорогие сердцам тысяч российских семей. А люди Крыма – наш народ, те, кто десятилетиями не терял связи с большой страной, хранил русскую речь, культуру, любил свою Родину.

Мы укрепляем наше взаимодействие. Липецкую область и Севастополь связывает подписанное в прошлом году соглашение о сотрудничестве. Наши регионы обмениваются опытом в промышленности, сельском хозяйстве, цифровизации и подготовке кадров. Планируем совместные проекты в туризме и культуре, чтобы у липчан было больше возможностей ездить в Крым, а у севастопольцев – открывать для себя липецкую землю.

Этот праздник напоминает, что наше единство складывается из живых связей между людьми, из общей памяти и совместных решений. Пока мы вместе – мы сильны. С днём воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Мира, добра и процветания нашей стране».