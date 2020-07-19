Руководители региона поздравили жителей областного центра с 317-й годовщиной основания Липецка, а металлургов – с профессиональным праздником

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили горожан с 317-й годовщиной со дня образования Липецка и Днем металлурга. По доброй традиции двойной праздник липчане отмечают в третье воскресенье июля.

«День рождения Липецка объединяет всех, кто здесь живет, соединяет прошлое и будущее, – говорится в поздравлении. – Разные поколения липчан строили и создавали его облик и прославляли имя, а Липецк хранит добрую память о своих выдающихся земляках.

Наш город – стремительно развивающийся областной центр. В Липецк приходят известные мировые компании, которые открывают современные предприятия, создают новые рабочие места. Крупных российских и зарубежных инвесторов привлекают не только политическая и экономическая стабильность, но и гостеприимность жителей Липецка, их открытость и радушие.

Липчане прославили родной город беспримерными подвигами в годы Великой Отечественной войны, а в мирное время – самоотверженным трудом, научными, спортивными и культурными достижениями. Липецк активно формирует комфортную городскую среду, здесь уютно жить, растить детей и внуков.

С каждым годом повышается благосостояние липчан, выполняются намеченные программы, в том числе для поддержки ветеранов, малоимущих, многодетных семей, талантливой молодежи. Каждый из липчан своим трудом, своим отношением к любимому городу, словами и делами определяет, каким он будет в настоящем и каким достанется нашим потомкам. Пусть Липецк всегда остается дружелюбным для гостей и комфортным для живущих здесь людей!

Одновременно с празднованием Дня города областной центр отмечает и День металлурга. Вклад, который сталевары внесли в становление и развитие Липецка и области, невозможно переоценить. Трудолюбие, мастерство, ответственность представителей «огненной» профессии заслуживают особого уважения и искренней благодарности.

Продукцию липецких металлургов знают и ценят во всем мире. Сегодня новолипчане занимают передовые позиции в российской металлургической промышленности по внедрению технологических инноваций. Липецкая производственная площадка – в числе лидеров металлургической отрасли, ядро единой международной производственной цепочки Группы НЛМК.

Представители славной и почетной профессии, липецкие металлурги сегодня достойно продолжают традиции своих предшественников, создавших славу российской промышленности. Особая признательность – ветеранам и передовикам производства, всем, кто связал жизнь с этой профессией!

Дорогие липчане! В сегодняшний непростой период новая угроза нарушила привычный ритм нашей жизни и заставила нас сплотиться для защиты жизни и здоровья людей. Но уверены, что при поддержке Президента России и Правительства страны вместе мы обязательно преодолеем трудности и вновь выйдем на траекторию опережающего развития города и всего нашего региона.

Совместными усилиями мы многое сделали для того, чтобы Липецк процветал и благоустраивался, уверенно смотрел в будущее. В праздничный день примите слова благодарности за ваш труд, за искреннюю любовь к родному городу».

Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали всем липчанам мира, счастья, благополучия, сил и вдохновения для новых добрых дел и свершений.