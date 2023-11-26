Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили жительниц региона с одним из самых добрых и светлых праздников – Днем матери, который в России отмечается сегодня.

«Наши мамы – начало всех начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый источник доброты, заботы и нежности, – говорится в поздравлении. – Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные трудности и верить в успех.

В Липецкой области действует комплексная система поддержки женщины-матери, улучшения условий жизни и воспитания детей. В 2023 году на эти цели выделено почти 3,9 миллиарда рублей. Во многом благодаря постоянному вниманию и заботе государства увеличивается количество многодетных семей, которые получают помощь в органах социальной защиты населения. Сегодня таких семей в регионе – 16626, в них воспитываются 55039 детей.

Областным законодательством предусмотрены выплаты, которые дополняют федеральные меры поддержки. Это выплата при рождении первенца женщине до 24 лет, областной материнский капитал при рождении третьего и каждого последующего ребенка, а также двойни. Кроме того, 1,2 миллиона рублей предоставляется родителям при рождении трех и более детей одновременно. В этом году счастливыми родителями тройняшек в регионе стали три супружеские пары, а три жительницы области получили звание «Мать-героиня». Это Татьяна Струева из Липецка, Ольга Стрельникова из Добровского района и Татьяна Баскакова из Усманского района.

Самым лучшим мамам региона с 2001 года вручается почетный знак Липецкой области «Слава Матери» и денежная премия. Ежегодно награду получают 25 женщин, вырастивших сыновей и дочерей, внесших значимый личный вклад в социально-экономическое развитие региона и России».

Игорь Артамонов и Владимир Сериков пожелали всем мамам в Липецкой области мира и благополучия, счастья и исполнения желаний.