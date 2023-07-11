Дипломы выпускникам Липецкого филиала Президентской академии вручили руководители региона. Торжество прошло в большом зале правительства Липецкой области. Всего дипломы получили 266 выпускников Липецкого филиала РАНХиГС, из них 57 – отличники. Среди них бакалавры, магистры и специалисты. Ребята изучили право, экономику, государственное и муниципальное управление, менеджмент и другие дисциплины, необходимые в работе на госслужбе.

«Президентская Академия должна усилить позиции в подготовке высокопрофессиональных управленческих кадров. Современные задачи, стоящие перед органами власти, предъявляют повышенные требования к профессиональному уровню специалистов, которые будут приходить на государственную и муниципальную службу. Выпускники вузов должны обладать не только теоретическими знаниями, но и умением эффективно применять их на практике», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Во время торжественной церемонии отмечалось, что навыки и компетенции, полученные в Президентской академии, помогут реализоваться в выбранной профессии, но главное – нужно продолжать развиваться, не останавливаться на достигнутом, и тогда все получится. В рамках программы «Госслужба в лицах», которую организовали Липецкий филиал Президентской академии и управление госслужбы и кадровой политики правительства региона, выпускники еще студентами познакомились с будущей профессией, общаясь с ее яркими представителями и их личными историями. Проект уже получил продолжение, лучшим студентам предложили работу в структурах правительства региона.

«Мы – уникальный вуз, сочетающий в себе университет, школу бизнеса и управления, научный и консалтинговый центр, вобравший лучшие академические традиции. У нас огромный опыт сотрудничества с органами власти и управления. Поэтому наших выпускников с удовольствием ждут на работе в профильных ведомствах. Так что очень приятно видеть сегодня счастливые лица выпускников, преподавателей, родителей и руководителей структур правительства, которым в скором времени предстоит стать наставниками у наших ребят», – сказала директор Липецкого филиала РАНХиГС Елена Гончарова.

Выпуск этого года стал особенным еще по одной причине. В Липецком филиале Президентской академии дали старт новой традиции, открыв аллею Выпускников. Теперь каждый год в честь выпуска на кирпичной дорожке будет появляться новый листок липы из стали. На первом листе значится «Выпуск 2023».