Прокурор Тербунского района Липецкой области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту присвоения должностным лицом вверенных ему материальных ценностей.

Так, по версии следствия, подсудимый в период с 21.05.2021 по 29.11.2021, являясь директором Муниципального автономного учреждения «Культурно-спортивный комплекс», используя свое служебное положение, присвоил товарно-материальны ценности на общую сумму 40 тыс. руб.

Указанные действия квалифицированы по ч.3 ст.160 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.