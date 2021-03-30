На днях в Правобережный районный суд г. Липецка поступили на рассмотрение два уголовных дела в отношении бывших депутатов горсовета, руководителей управляющих компаний ООО «УК «Привокзальная», ООО «УК «Слобода» и ООО «Объединенная управляющая компания».

Руководитель управляющих компаний ООО «УК «Привокзальная», ООО «УК «Слобода» обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации

Руководитель ООО «Объединенная управляющая компания» обвиняется в совершении аналогичного преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в причинении особо крупного имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

Согласно обвинению, руководителем управляющих компаний ООО «УК «Привокзальная», ООО «УК «Слобода» были заключены договора с АО «ЛГЭК», а также с ООО «НОВИТЭН».

Обвиняемый путем обмана руководства ООО «НОВИТЭН» и АО «ЛГЭК» не перечислил полученные в 2017 – 2019 годах от потребителей денежные средства, предназначенные в качестве оплаты за общедомовые нужды, электроэнергию и холодную воду, чем нарушил договорные обязательства.

В результате преступных действий руководителем управляющих компаний причинен поставщику энергоресурсов имущественный ущерб на общую сумму более 13,5 млн рублей.

Руководителем управляющей компании ООО «Объединенная управляющая компания» согласно обвинению была применена идентичная преступная схема действий, имущественный ущерб причинен на сумму 12 841 913 рублей 96 копеек.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.