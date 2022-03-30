В регионе

Руководство и игроки липецкого «Металлурга» встретятся со своими болельщиками

3 минуты назад
4 посмотрели

Читайте нас в

В четверг, 31 марта, состоится встреча руководства, тренерского штаба и игроков «Металлурга» со своими болельщиками, сообщает Чемпионат48.

У поклонников «сталеваров» будет возможность задать любые вопросы, которые обещают не оставить без ответа. Встреча пройдёт в конференц-зале областного управления молодёжной политики (ул.Советская, 7, вход со стороны ул. Первомайской).

Начало мероприятия в 17:30, через полчаса начнётся общение с футболистами, далее на вопросы ответят руководители клуба, а в завершение встречи состоятся викторина и розыгрыш призов.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей