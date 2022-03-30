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В четверг, 31 марта, состоится встреча руководства, тренерского штаба и игроков «Металлурга» со своими болельщиками, сообщает Чемпионат48.

У поклонников «сталеваров» будет возможность задать любые вопросы, которые обещают не оставить без ответа. Встреча пройдёт в конференц-зале областного управления молодёжной политики (ул.Советская, 7, вход со стороны ул. Первомайской).

Начало мероприятия в 17:30, через полчаса начнётся общение с футболистами, далее на вопросы ответят руководители клуба, а в завершение встречи состоятся викторина и розыгрыш призов.