Руководство Липецкой области обратилась в Правительство с просьбой рассмотреть один из механизмов помощи дольщикам

Официальное письмо с просьбой рассмотреть возможность решения вопроса о выплате компенсаций оставшимся участникам долевого строительства, имеющим права требования на жилые помещения дома по улице 50 лет НЛМК в Липецке, отправлено в Правительство России. Это одно из решений, которое предлагает субъектам, столкнувшимся с подобной ситуацией, Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Застройщик продал 120 дольщикам квартиры на трёх самовольно возведённых этажах и в двух блок-секциях, на которые не было получено разрешение на строительство (возведение блок-секции №1 заморожено на стадии фундамента, к строительству блок-секции №4 застройщик не приступал).

ЖК «Наполеон» – печально известный жилой долгострой Липецка. Возводить дом на улице 50 лет НЛМК начали 14 лет назад, но право на возврат денег получили 175 человек лишь в ноябре 2020 года. Они купили квартиры и парковочные места в секциях дома, на которые разрешение на строительство было получено.

С 16 ноября по 4 декабря федеральный Фонд защиты прав дольщиков будет осуществлять приём их заявлений на выплаты денежных компенсаций. Деньги будут выплачиваться в соответствии с рыночной стоимостью одного квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке. Сумму можно будет узнать в личном кабинете, зарегистрировавшись на сайте фонд214.рф, а получить деньги – в филиалах банка ДОМ.РФ.

Липецкая область имеет положительный опыт в восстановлении прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Из 21 проблемного объекта, включённого в реестр проблемных объектов по состоянию на 2019 год, к настоящему моменту силами инвесторов из числа застройщиков региона в эксплуатацию введено 9 домов, один дом расселён.