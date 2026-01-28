В доме многодетных Ольги и Киёмидина КУРБОНОВЫХ из Средней Матрёнки уже более двух десятилетий звучит мелодия двух культур: русской и таджикской. Их семья — живой пример того, как разные традиции сплетаются в единую судьбу, а в нынешний год единения народов это созвучие становится очень явным.

ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Киёмидин Рустамович (в переводе с арабского его имя — «целитель», отчество — «защитник») в 2003-м году вместе со своим соседом Исмаилом приехал в Россию на заработки из Курган-Тюбинской области Таджикистана. Выбор сельских мужчин пал на Среднюю Матрёнку, так здесь и остались, завели семьи, женившись на наших русских землячках. Без объяснений понятно, что они мусульмане. Ещё один момент: мой собеседник по своим законам может иметь несколько жён. Вот и он в далёкой от нас стране имеет тоже супругу, у них две взрослые дочери и двое сыновей. Он дедушка восьми внуков. Самый младший сын от той жены, Хикматулло (в переводе — «щедрый»), проживает здесь, при отце, работает в Липецке, он такой же обычный житель Средней Матрёнки.

Таджикский чинар и русская берёзка. Киёмидин и Ольга Курбоновы вместе с 2004-го года. Их многодетная семья стала символом единства народов в Средней Матрёнке.

Хочу сразу сказать: я ни в коем случае не пропагандирую многожёнство, просто веду рассказ о том, как уже сложилась судьба таких людей. Их гостеприимный дом — место, где русская берёзка и таджикский чинар переплели свои ветви. Да и меня в этом единстве народов более всего заинтересовало поведение Ольги. Всё-таки, думается, по нашим меркам нелегко проживать с человеком, зная, что у него есть ещё жена. Спросила женщину об этом и удивилась её спокойствию, мудрости и покладистости.

— Она живёт за тысячи километров, — рассказывает хозяйка дома, — и я не волнуюсь по этому поводу, тем более что сразу знала, что и жена есть, и четверо детей. Меня никто не обманывал. Расписались мы в 2004-м году.

Как оказалось, жёны по телефону общаются, более того — старшая одобрила выбор мужа: младшая и красавица, и работящая.

— Мы познакомились с Олей на местной ферме, где я кем только ни работал сперва, хотя по профессии каменщик и плотник, — вспоминает Киёмидин, сейчас трудящийся на стройке, — она прибегала помогать туда своей маме доить коров. Не обратить внимание на такую красавицу было невозможно.

— А как же Ваша мама Наталья Степановна Зиброва к такому выбору отнеслась? — задаю уже землячке вопрос.

— Очень спокойно. Правда, когда мы старшего сынка решили Саидом назвать — в переводе «добродетельный», она сильно воспротивилась. И настояла на своём. Так и записали мы его Даниилом. А Киёмидина она всегда уважает: серьёзный, работящий и ответственный человек мой муж.

Дедушка Алексей Егорович Зибров и братья Амин и Рустам с нетерпением дождались Даниила из армии.

ДЕТИ — МОЗАИКА НАРОДОВ

— Ваши родители не возмущались, что вторая жена не мусульманка? — интересуюсь уже у главы семейства. Он задумчиво улыбнулся.

— Отец у меня умер, когда мне всего 7 исполнилось. Я самый младший из 8 детей. Нас четверо братьев и четыре сестры. И мама по поводу моей Ольги сказала только одно: «Сможешь всех обеспечить и прокормить — женись». Мудрая женщина, она по себе знала: корни не делят, а объединяют. Да и моя семья там была разнонациональной: папа — узбек, мама — таджичка. Настоящая мозаика народов, а мы, дети, стали мостом между ними.

Ольга с младшим сыном Рустамчиком. Сейчас он уже восьмиклассник.

Папа Киёмидин со своим первенцем Даниилом, которого так наперекор родителям настояла назвать среднематрёнская бабушка.

Так и получилось, что дети Курбоновых, родившиеся в Средней Матрёнке: Даниил, Амин (в переводе с арабского — «боголюбивый») и Рустам, названный так в честь восточного дедушки, имеют русско-таджикско-узбекские корни. Будто три реки в одном русле. В советские годы это было делом привычным тем более. Да и сам глава семейства тоже родился в СССР, служил срочную в Амурской области.

— Ваши жёны сильно отличаются, помимо возраста? — продолжаю беседовать с ним. — Обычно ведь восточные женщины не работают, их, как правило, обеспечивают мужчины.

— Мои дочери не работают, а вот первая жена трудится там в больнице санитаркой. Отличается от Ольги разве тем, что она мусульманка и строго соблюдает все религиозные обычаи.

Братья по отцу Хикматулло и Даниил Курбоновы вместе отдавали долг Родине в г. Симферополе. Вся родня к ним выезжала на присягу.

Отдавали долг Родине и его сыновья. Причём младший Хикматулло от первой жены и старший Даниил от второй служили в одной части в городе Симферополе. Родители с братьями выезжали к ним на присягу в Крым. Там же все вместе купались в море. А уж как новобранцы были счастливы приезду папы и мамы! Чтобы ребята были подготовленными к армии, отец для них на втором этаже дома вместе с ними построил настоящий спортивный зал. Там много различных снарядов накуплено и сделано. Можно и грушу побоксировать, и штангой бицепсы подкачать, и армрестлингом потягаться, в том числе с отцом.

Занятия со штангой – не простое дело. Папа Киёмидин контролирует процесс. Мама Ольга пришла посмотреть на удаль сына Рустама.

Мама и жена Ольга обычно и не знает, за кого ж ей поболеть в таких соревнованиях по армрестлингу. Для таких состязаний, как и весь спортзал, хозяин вместе с сыновьями делал сам, снаряды и спортивные тренажёры мальчишкам родители тоже купили.

— Вы сами спортивным в юности были?

— Так бы не сказал, но выносливым точно. С утра до ночи хлопок на поле насобираешься на жаре — не до гирь уже становилось.

— А как Вас зовёт Хикматулло? — спрашиваю у хозяйки.

— По имени — Ольгой. У него ведь есть своя мама… («Тоже верно», — подумалось тогда автору этих строк).

Спортивный зал на втором этаже дома, который своими р уками пристроил глава семейства для сыновей, – место, где можно собраться всеми помериться силой. Есть тут т облегчённые снаряды и для мамы Оли.

ДВЕ КУЛЬТУРЫ — ОДНА СЕМЬЯ

Эти люди под одной крышей с 2004-го являют собой самое настоящее единство таджикской и русской культур. Их дом — маленький макет большой России.

— Какие традиции из двух культур вы внесли в свою семью? — спрашиваю хозяев дома. — Наверняка что-то дополняет друг друга или даже повторяет?

— Ольга православная, я — мусульманин, сыновья — тоже. В наших религиях есть очень похожая важная заповедь: «Будь доброжелательным к каждому человеку». Так звучит она у нас. И практически повторяется в христианстве: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И в таком духе мы воспитываем своих детей. Конечно, по российским законам. Обязательно приучаем уважать старших, быть трудолюбивыми, ответственными. Я много лет живу среди русских, знаю людей других национальностей и убеждён: нет плохих наций, просто есть в любой из них плохие люди.

— Никогда не бывала на родине мужа, — продолжает Ольга, — зато научилась от него готовить его национальные блюда: плов, шаурму, лагман, лепёшки. Последние, правда, не в тандыре пеку, а в духовке. Ну а главное блюдо на праздники у нас — плов.

Младший сынок Рустам, который присутствовал при нашем разговоре (старшие братья уехали на работу, Амин учится в Грязинском колледже), тоже признался, что, помимо различной мужской работы, любит и готовить. А так все сыновья Курбоновы легко справляются с мотоблоком, когда надо сено накосить или что-то вспахать. Хозяйство у них немаленькое. Сейчас две тёлочки (станут скоро кормилицами), несколько голов бычков и много овец. Уж на огородах им есть где развернуться: практически вся улица Набережная им принадлежит. Давно пожилые среднематрёнцы оставили свои владения и рады, что там порядок наведут трудолюбивые Курбоновы.

Священную Книгу хозяин дома привёз со своей родины. Он строго соблюдает все посты и совершает молитвы.

Глава семейства, когда выезжал с родины, взял с собой самый ценный груз — Коран. И ежедневно совершает намаз. Объяснил нам, несведущим, как это происходит. Их молитвы не такие долгие, как наши Божественные литургии, зато совершаются по 5 раз в день. Обеденная — 25 минут, остальные — 5-10 минут длятся. Халат для молитв ему подарила свояченица, проживающая в Санкт-Петербурге (сестра Ольги).

— Если я работаю на стройке и не имею возможности помолиться, то все молитвы я обязательно после вычитываю вечером дома. У нас, как и у вас, есть молитвы о здравии и упокоении. Наш праздник — Рамадан, начнётся в этом году 17 февраля. Это тоже, что ваш Великий пост. Длится месяц. Рано утром, в три ночи, я немного ем, и после до заката нельзя ни пить, ни есть. Знаю, что подобные дни бывают и в православии. Например, в Сочельник. Новый год у нас в Таджикистане так пышно не встречают, как здесь.

Поскольку знаю, что среднематрёнская ребятня любит и вечером 6 числа колядовать, и рано утром седьмого января Христа славить, то спросила у восьмиклассника Рустамчика, где он был в это время?

— Как и все друзья, и колядовал, и Христа славил, — ответил парень.

— Кто-то из Ваших сыновей тоже строго совершает намаз? — спросила у отца.

— Мои среднематрёнские дети языка нашего не понимают. Намаз со мною совершает старший Хикматулло. Даниил может немного читать, но разговаривать пока не умеет.

— Вы более 20 лет в России проживаете, знали наши обычаи и праздники наверняка и ранее. Какие или какой праздник из наших стал для Вас самым любимым?

— Там у нас соседка тоже русская жила. Так что до приезда сюда немало знал. У нас есть один из главных праздников — Навруз, подобие вашей Масленицы, когда встречают весну. И я просто обожаю русские блины. Потом у вас Великий пост, заканчивающийся Пасхой. Вот этот праздник очень люблю. Красиво и торжественно вы его проводите. Для меня это тоже день любви и душевной чистоты…