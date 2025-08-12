Русские романсы и советские шлягеры в латинском стиле слушали на «Джазе на Зелёном острове» в Липецке. Необычное звучание известным мелодиям подарила певица австралийка Фантине, которая была хедлайнером и своим выступлением завершила фестиваль, проводившийся в третий раз.

«Джаз на Зелёном острове» собрал самобытные коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга. Первыми на сцену поднялись гости из северной столицы — Dizzy Dutch Duck, исполнившие современный джаз. Их сменили New Blood Big Band под руководством Сергея Долженкова с необычным джаз-рок-комбо: звучали каверы на Depeche Mode и Nirvana. Баритон-саксофонист из оркестра Игоря Бутмана Александр Довгополый со своим проектом, считающийся мастером драйвого грува, подарил зрителям красивых гармоний и чувственных мелодий. Неизменного ведущего и участника фестиваля, одного из самых известных трубачей страны Вадима Эйленкрига зал встретил особенно громкими аплодисментами. Австралийская певица доминиканского происхожения Фантине с группой исполнила песни собственного сочинения, русский романс «Очи чёрные», советский шлягер «А у нас во дворе» и другие композиции.

«Джаз на Зелёном острове» — уже традиция. Высококлассные мастера уже знают наш город и выступают здесь с удовольствием. Большая радость, что наш регион организует события такого уровня, что они доступны всем и что с каждым годом мероприятий подобного формата становится больше», — отмечает губернатор Игорь Артамонов, посетивший фестиваль.