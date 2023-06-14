Максимальные 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали пять выпускников школ Липецкой области. Об этом сообщили в региональном управлении образования и науки после того, как стали известны результаты одного их основных экзаменов, который одиннадцатиклассники сдавали 29 мая.

Русский язык является основным обязательным предметом ЕГЭ для всех выпускников. В числе стобалльников – двое из гимназии №19 Липецка, по одному из липецких школ №№21 и 33, а также гимназии №11 Ельца.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов считает, что ЕГЭ – это пропуск к дальнейшему образованию. «Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения. Важно, чтобы выпускники школ и дальше хотели учиться, работать над собой, расти и развиваться. Чтобы достичь успеха, нужно найти свой путь, и тогда будут открыты все дороги, появятся неограниченные возможности», – подчеркнул Игорь Артамонов.