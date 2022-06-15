Максимальные 100 баллов получили одиннадцатиклассники, которые отлично справились с тестовой частью ЕГЭ и написали безупречное сочинение. Больше всего отличников в Липецке (12 человек): кадетская школа Липецкой области, гимназия №12, гимназия №19, лицей №44, СОШ №47 (2), СОШ №54, СОШ №59, гимназия №64, СОШ №68, гимназия №69, СОШ №70.

В Ельце – два человека: лицей №5, СОШ №24. По одному стобалльнику в лицее №1 поселке Добринка, СОШ села Большое Попово Лебедянского района,

МБОУ имени Л.Н. Толстого Лев-Толстовского района, СОШ №2 Чаплыгина.

Своими эмоциями поделилась стобалльница Ульяна Бурцева из елецкого лицея №5. «Хочу сказать спасибо моему учителю Потаповой Наталии Николаевне, она с 5 класса учила нас русскому языку и литературе, делала предмет интересным и понятным. Всегда помогала нам и верила, что у нас все получится. Также спасибо моей семье за поддержку. В будущем я хочу поступить в престижный экономический вуз и стать хорошим экономистом».