«РВК-Липецк» разработал и реализует мероприятия, направленные на повышение надежности объектов водоснабжения. В список первоочередных работ внесены ремонт и перекладка наиболее изношенных участков водопроводных сетей в областном центре. В этом году больше всего повреждений было зафиксировано и устранено на сетях в районах ЛТЗ, Сокол, Опытная, в поселке 10 Шахта, поэтому изменения планируется начать именно с них.

Как сообщили в компании, в первые пять лет инвестпрограммой запланировано обновление и строительство сетей в районе, ограниченном улицами Папина – Доватора – Юных Натуралистов – проспект Победы; в частном секторе: 3-й участок, 2-й участок, улицы Жуковского, Бачурина, Коммунистическая, Ушинского, 40 лет Октября, в районе улиц Пожарского, Минина, Баумана и прилегающих улиц, а также в районе улиц Советская, Фрунзе и Неделина. При этом предусмотрена не только замена и перекладка сетей, но и установка запорной арматуры, «переврезка» подключений от частных домовладений, установка пожарных гидрантов и регуляторов давления.

С 2023 по 2027 годы «РВК-Липецк» построит новый резервный водовод, который решит проблемы с водоснабжением жителей ЛТЗ в случае нештатных ситуаций на питающей поселок линии водоснабжения. Строительство магистрального трубопровода позволит компенсировать недостаток воды на нужды частного сектора поселка Коровино в летний пиковый период водоразбора. Планируется замена глубинных насосов на скважинах водозаборов и насосов второго подъема, вспомогательного оборудования, бурение новых скважин, а также перевод всех скважин на дистанционное управление, уточнили в «РВК-Липецк».