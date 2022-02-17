Неисправность магистральной запорной арматуры стала причиной перебоев с водоснабжением в посёлке 10-я Шахта. Для её замены ресурсоснабжающей компании пришлось отключить участок магистрального водовода Д-700 мм длиной порядка 1000 метров. Накануне был проложен временный трубопровод в обход поврежденного участка, но этих мер оказалось недостаточно.

Работы по переходу на резервную схему продолжаются. Затем бригада дренирует магистральный трубопровод и будет проводить замену повреждённого участка. Организован подвоз воды: ул. М.Рыбалко, 10; 19а; ул. Харьковская; ул. Подсобное хозяйство.

— Делаем все возможное для скорейшего завершения работ и восстановления рабочих параметров в системе водоснабжения. Просим горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ещё раз приносим жителям извинения за неудобства, — отметили в ресурсоснабжающей организации. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.