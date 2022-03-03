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4 марта в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

ул. 40 лет Октября, 3; 3а; 2; ст.4; 4; 5; 11; 13; 6; 15; 19а; 21; 21б; 21а; 23; 23б; 23а; 25; 10а; 10 ст.1; 27; 29; 29а; 31б; 33б; 31; 33; 33а; 37а; 35; 37; 39; 47; 45; 43; пл. Константиновой, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; ул. Смыслова, 1, 3, 4, 4а; ул. Ушинского, 1; 1а, 3, 5; ул. Дружбы, 32, ст.32; частный сектор: ул. Дружбы, ул. Свердлова, ул. Грибоедова, ул. Радищева, ул. Сурикова, ул. Куйбышева, ул. Добролюбова, ул. Пархоменко, ул. Патриса Лумумбы, ул. Сафонова, ул. Энтузиастов, ул. Высокая, ул. Репина, ул. Ковалева, ул. Свободный Сокол, ул. Гражданская, ул. Восточная, ул. Производственная, ул. Демократическая, ул. Римского-Корсакова; ЛГЭК: котельная «Школа-интернат»; ЦТП-2 ул. 40 лет Октября, 23в (для устранения утечки на водоводе Д-300 мм на ул. 40 лет Октября, 45)

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. 40 лет Октября, 19а, 39; пл. Константиновой, 2, по заявкам жителей

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. 40 лет Октября, 19а, 39; пл. Константиновой, 2, по заявкам жителей ул. Циолковского, 18 (для устранения утечки на водоводе Д-100 мм)

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Циолковского, 18

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Циолковского, 18 ул. Хренникова, 4а (по заявке потребителя)

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Хренникова, 4а

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Хренникова, 4а ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г (для устранения утечки на водоводе Д-150 мм)

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Мичурина, 28.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.