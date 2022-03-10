Ежедневно специалисты «РВК-Липецк» устраняют десятки засоров на сетях водоотведения. В феврале в диспетчерскую службу компании поступило порядка 700 заявок на ликвидацию засоров.

В разных частях города специалисты бригад водоканала извлекали из коллекторов огромные спрессованные комья из нетканых материалов, одноразовых масок и средств личной гигиены. Также на первом месте антирейтинга причин образования засоров – пластик и бытовой мусор.

«РВК-Липецк» напоминает жителям, что система городской канализации не предназначена для утилизации твердых отходов. Попадание в нее посторонних предметов создает проблемы для самих же жителей — подтопления квартир, подвальных и придомовых территорий, выход стоков на поверхность, появление неприятных запахов, а также ограничения подачи воды на время производства работ по прочистке канализации.

Если жители не перестанут смывать в унитазы всё подряд, они так и будут страдать от постоянных засоров. Сталкиваясь с проблемами в работе канализации своего дома, горожане должны помнить, по чьей вине это произошло. Например, в феврале в одном из домов на ул. Звездная бригада предприятия пять раз прочищала засоры на выпуске канализации. Жильцы многоэтажки с завидным постоянством сбрасывали в унитазы средства гигиены, полиэтиленовые пакеты, очистки овощей и остатки пищи.

Бесперебойная работа всей системы водоотведения зависит от ответственности и потребительской культуры каждого липчанина. Не допустить засоров сетей канализации просто – горожанам достаточно использовать канализацию строго по назначению и не сбрасывать в нее мусор, для которого много лет назад было придумано мусорное ведро.