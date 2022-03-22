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23 марта в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

с.Сырское, ул. Ленина, 7, 7/1; кот. ЛГЭК

Подвоз воды будет организован по адресу: с.Сырское, ул. Ленина, 7

Подвоз воды будет организован по адресу: с.Сырское, ул. Ленина, 7 ул. Московская, 30

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Московская, 30

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Московская, 30 ул. Студеновская, 25, 24, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 23, 21, 19, 17, 17а, 15, 13а, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 4а, 4; ул. Гагарина, 2, 4; ул. Вилкова, 14; ул. 4 Пятилетки, 42; ул. Елецкая, 8а, 10, 10а, 10а, 10/2, 63, 65, 54; ул. Карьерная, 2; ул. С.Щедрина, 154, 156, 141; ул. Ленина, 42; частный сектор: ул. 4 Пятилетки, ул. Пионерская, ул. Вилкова, пер. Весенний, ул. 9 Января, ул. Елецкая, ул. Лескова, ул. А.Павлова, ул. Карьерная, ул. С.Щедрина

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Елецкая, 63

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Елецкая, 63 с 10:00 до 17:00 ул. Энергостроителей, 5а; 4б; 23а; 23; 13; 6; 22; 9; 12; 12а; 10; 7; 8; 11; 16; 17а; 15; пр. Каштановый, 1; пер. Виноградный, 16; ул. Уральская, 5а; частный сектор: ул. Надежды; прд. Каштановый; ул. Сливовая; ул. Славянская; ул. Абрикосовая; ул. Папанина; ул. Ануфриева; ул. Бахаева; ул. Басинского; ул. Полунина; пер. Виноградный

Подвоз воды будет организован по адресу: пр. Каштановый, 1

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.