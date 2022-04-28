«РВК-Липецк» ежедневно работает в круглосуточном режиме для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения города, поэтому и в период майских праздников в рабочем процессе серьёзных изменений не планируется.

В компании утверждён график работы в 1,2,3,7,8,9,10 мая, определены ответственные, которые будут осуществлять оперативное руководство предприятием. Центральная диспетчерская служба будет работать в обычном режиме. Сообщить об утечках, засорах канализации, передать показания приборов учета холодной воды липчане могут по многоканальным круглосуточным телефонам *175, 236-175.

Центр обслуживания клиентов в нерабочие дни приём абонентов осуществляться не будет. С 4 по 6 мая будет работать по стандартному графику с 8:00 до 17:00.

На официальном сайте «Росводоканал Липецк» абоненты могут передать показания приборов учета, оформить заявки на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, получить дополнительные услуги или направить свое обращение. На сайте размещены все необходимые сведения о предприятии, контактная информация, образцы и формы документов.