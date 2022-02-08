Во Всемирный день безопасного Интернета «РВК-Липецк» запустил корпоративный сайт предприятия, пополнивший содружество Интернет-представительств группы компаний «Росводоканал». Сайт выполнен в единой архитектуре на платформе, которая позволяет развивать различные цифровые сервисы для абонентов.

У нового сайта удобный интерфейс, современный дизайн, простая структура и понятная навигация. Для клиентов ресурсоснабжающей организации на главной странице обеспечен быстрый доступ к ключевым запросам. Абоненты могут передать показания приборов учета, оформить заявки на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, получить дополнительные услуги или направить свое обращение. На сайте размещены все необходимые сведения о предприятии, контактная информация, образцы и формы документов.

«Новый сайт – ещё один шаг навстречу нашим клиентам. Мы постарались максимально учесть запросы липчан и сделать его максимально удобным и понятным для всех категорий наших потребителей. Надеюсь, что новый сайт станет эффективной площадкой для взаимодействия жителей и организаций города с водоканалом», — рассказала коммерческий директор «РВК-Липецк» Анна Полянская.

Отметим, что на новом сайте применена технология, обеспечивающая надёжную защиту персональных данных. Интернет-ресурс не статичен – он будет развиваться с учётом отраслевых изменений и ИТ-трендов. Найти новый сайт не сложно – нужно лишь набрать «Росводоканал Липецк» в поисковой строке любого браузера или перейти по ссылке.