Прокуратура Становлянского района выявила факты недостоверного и неполного предоставления сведений о доходах 15 должностными лицами районной администрации.

К примеру, одним из муниципальных служащих в 2019 году не задекларированы доходы, полученные супругом от различных источников, на общую сумму свыше 180 тыс. руб.

Одним из руководителей районной администрации не отражены 8 банковских счетов, открытых им в кредитных организациях.

Муниципальным служащим укрыты сведения о принадлежащем на праве собственности земельном участке площадью 1500 кв.м.

В целях устранения допущенных нарушений антикоррупционного законодательства и применении к виновным лицам мер ответственности в адрес главы органа местного самоуправления внесено представление.