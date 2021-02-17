Из-за повреждения теплотрассы ряд домов в Липецке временно остался без горячей воды и отопления.

Как сообщили в ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», в районе бизнес-центра «Виктория» произошёл порыв теплотрассы диаметром 530 миллиметров. В результате пришлось прекратить подачу горячей воды и отопления потребителям по следующим адресам:

Ул. Механизаторов, 19, 19а, 19б, 17, 10а, 13а, 13, 11, ст. 9, ул. Индустриальная, 25, 23, 42, 12, 10, 8, 21, 19, 6, 3, 4, 3а, 1, 2, ул. Депутатская 80, 61а, 61, 65, 63, 57, 55а, 55, 56, 52, 52а, 54, 55б, 53, 53а, 61б, 78, 83, 81, ул. Киевская, 1, ул. Киевская 34, 36, 41, пр. Победы, 47а, 51а, 51/2, 51/3.

На месте порыва уже работает бригада специалистов. Работы будут вестись непрерывно до полного устранения повреждений.

– Мы приносим липчанам извинения за неудобства и уверяем, что стараемся работать максимально оперативно, – сообщили в ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация».

Напомним, всю информацию об отключениях можно получить в диспетчерской службе. Для этого можно обратиться в ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» по телефону 30-66-66.