Сегодня, 25 января, в Липецке ремонтируют теплотрассу диаметром 108 мм на ул. 40 лет Октября. Трубопровод был проложен в 1965 году.

В связи с этим прекращена подача отопления следующим потребителям:

ул. 40 лет Октября, 1, 3, 3а, 5;

1, 3, 3а, 5; ул. Студеновская, 193, 195.

“После ремонта теплосети процесс заполнения и проверки параметров внутридомовой системы входит в функционал управляющей компании. В случае отсутствия тепла или низкой температуры в квартирах необходимо сообщить об этом в свою УК (ТСЖ). Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175”, – сообщили в ЛГЭК.