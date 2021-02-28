Как сообщили в ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», под проезжей частью в районе педуниверситета обнаружена утечка теплоносителя на трубопроводе 530 мм. Движение транспорта на данном участке затруднено – в направлении центра города действует одна полоса.

– Мы приступаем к раскопкам, поэтому вынуждено остановим подачу тепла по нескольким адресам. О точном времени отключения сообщим дополнительно. Приносим липчанам извинения за неудобства и заверяем, что постараемся устранить повреждение в кратчайшие сроки, – сообщили энергетики.

Отопление будет отсутствовать по адресам:

ул. Гагарина 2, 4; ул. Студеновская, 1, 3, 5, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 17, 17а, ул. 9-Января, 31, 31а; ул. 4-я Пятилетки, 42; ул. Вилкова, 14; д/сад №64, школа №9 и педагогический университет с общежитиями.

В зону отключения теплоснабжения и ГВС попадают частично (ул. Гагарина, ул. Студеновская, ул. 9 Января, ул. 4 Пятилетки, ул. Вилкова): 17 домов различной этажности с населением 2016 чел. (376 детей), 3 СЗО (1 детских сад, 1 школа, 1 пединститут).

Предварительное время окончания работ 21.00 час.

Напомним, всю информацию об отключениях можно получить в диспетчерской службе ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» по телефону 30-66-66.