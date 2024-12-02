Индекс промышленного производства по отдельным отраслям в Липецкой области выше, чем в среднем в России. Об этом говорят данные «Липецкстата» за 10 месяцев 2025 года.

Темпы роста производства автотранспортных средств и прицепов составляют 220%, текстильных изделий –156,1%, электрического оборудования – 132,7%, средств защиты растений и продуктов – более 130% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, высокие темпы роста демонстрируют производители картонных изделий – 111,1%, готовых металлических изделий – 111,4%, а также машинного оборудования – 120,2%.

На сегодняшний день, благодаря появившимся за последние пять лет в регионе новым производствам, а также предприятиям, работающим в ОЭЗ «Липецк», продукция, производимая в Липецкой области, стала пользоваться уверенным спросом. Налаживаются кластерные связи с другими регионами, что способствует сокращению логистических издержек и как следствие, сокращению себестоимости и активному импортозамещению.

«Липецкая область – регион с развитой промышленностью. В условиях санкций нам пришлось быстро перестраиваться и эти сложности мы постарались использовать в качестве новых возможностей для местных производителей. Разумеется, большое значение имеют различные механизмы поддержки и актуальные решения, которые сегодня необходимы для дальнейшего развития отрасли», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.