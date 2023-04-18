Сегодня, 18 апреля, Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» исполняется сто лет. Липецк отметит это событие рядом спортивных мероприятий. 19 апреля на базе спортивной школы №4 (улица Неделина, 20) состоится Блицтурнир по шахматам, в котором примут участие воспитанники спортивной школы, их тренеры, а также все желающие. Начало турнира в 10.00.

20 апреля в спортивном комплексе «Спартак» (улица Гагарина, 70а) пройдет первенство Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва по самбо среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения. Начало соревнований в 12.00.

22 апреля в ГРК «Лебедь» (Лебедянское шоссе, 2) состоится четвёртый этап Кубка Липецкой области по настольному теннису. Соревнования начнутся в 10.00.

«Красивая цифра – столетие. Замечательно, что регион не оставил без внимания юбилей одного из ведущих спортклубов страны. Соревнования, акции, посвященные каким-либо событиям, несут еще идеологическую и образовательную функцию», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

История «Динамо» в нашей стране – это история славных коллективов, удивительных судеб спортсменов и тренеров. Обществу принадлежат приоритеты в возрождении отечественного бокса, становлении и развитии в нашей стране стрелкового спорта и самбо. Динамовцы создали уникальную методику проведения тренировок. Спортивная медицина впервые появилась именно в «Динамо». Особое внимание общество уделяло физическому воспитанию детей, подростков и юношества. В 1934 году были созданы коллективы «Юный динамовец», в них начинали путь десятки заслуженных мастеров спорта, чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы и страны, в числе которых выдающиеся спортсмены: Лев Яшин, Михаил Воронин, Виталий Давыдов, Галина Горохова, Александра Забелина, Леонид Бартенев.

Сегодня «Динамо» – единственная общественно-государственная спортивная организация, действующая во всех регионах России. В Липецке в спорткомплексе «Динамо» в настоящее время действуют семь секций: дзюдо, самбо, рукопашный бой, бокс, смешанные единоборства ММА, футбол и мини-футбол. Суммарно в них занимаются около двух тысяч человек.