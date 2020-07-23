Рядом с клубом появится «Сквер любви». В Средней Матренке обустраивают очередное общественное пространство

Не так давно в Среднематренском сельском поселении был капитально отремонтирован местный Дом культуры. Значительно обновился не только его внешний вид, но и внутреннее убранство. Теперь здесь принялись за благоустройство прилегающей территории. Ранее площадку перед ДК выложили плиткой, установили вазоны с цветами. Но на этом решили не останавливаться. Глава поселения Нина Гущина задумала разбить здесь сквер для отдыха односельчан и назвать его «Сквер любви».

На вопрос корреспондента «ДВ», почему именно так, Нина Александровна ответила следующее:

— У нас здесь будет установлена ротонда. В фильмах и книгах немало сюжетов о том, как знатные люди до революции делали в ротондах предложение выйти замуж своим возлюбленным. Почему у нас такого не может быть?

Территория перед клубом всегда была излюбленным местом отдыха сельской молодежи. Ранее здесь стояла обыкновенная беседка. Пусть в ней и не делали предложение о женитьбе, но вечерами она никогда не пустовала. Теперь здесь будет целый сквер.

В прошлом году убрали 14 тополей, часть кустов сирени, которые мешали благоустройству. Благодаря помощи ООО «Добрыня», годом ранее за 66 тысяч рублей был приобретен фонтан «Любовь и голуби», который установил местный житель Степан Липчей.

На внебюджетные деньги купили ротонду (75 тысяч рублей) и скульптурную композицию «Пьеро и Мальвина» (35 тысяч рублей). Сейчас на безвозмездной основе отец добринской предпринимательницы Елены Федченко изготавливает для среднематренцев фигуру сердца. Оно будет кованым.

— Благодаря поддержке главы района С.П. Москворецкого, — продолжает разговор собеседница, — во время демонтажа тротуарной плитки в детском парке Добринки нам было выделено 100 квадратных метров этого стройматериала, а также бордюры. Часть докупили мы сами. Плитка пойдет на устройство пешеходных дорожек. Транспорт для доставки ее из райцентра нам также выделила «Добрыня».

По словам главы поселения, местное сельхозпредприятие по возможности оказывает помощь в благоустройстве села. С помощью «Добрыни» была завезена земля в строящийся сквер, на постоянное место перенесена ротонда.

После завершения всех работ по обустройству пешеходных дорожек здесь появятся лавочки, вазоны для цветов и клумбы. Цветы, в количестве 300 штук, также безвозмездно для сельской администрации выделили местные жители — семья Поротиковых, которая занимается их разведением.

На момент визита корреспондента «ДВ» местный житель Евгений Баранов занимался укладкой тротуарной плитки. У него в помощниках были работники местного ОПСП братья Александр и Владимир Гущины.

Коллектив пожарно-спасательного поста под руководством Александра Шестакова постоянно участвуют в благих начинаниях главы поселения. Помогают и другие односельчане. В их числе Исмаил Полвонов и Кием Курбонов.

Торжественное открытие нового «Сквера любви» в Средней Матренке планируют провести в августе, приурочив его ко Дню села. Может, благодаря нему со временем и свадеб, и детей здесь будет гораздо больше…

Роман ПАНОВ.