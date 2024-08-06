В преддверии 45-летия Добринского сахарного завода проводится большая подготовительная работа к этой важной дате. Служба по работе с персоналом АО «ДСЗ» задействовала в ней и детей своих сотрудников. Об этом рассказала начальник службы Ольга Юрьевна Затонская.

Нечайкин Владимир, 9 лет.

Кочетков Михаил, 7 лет.

Карпова София, 14 лет.

Левчук Захар, 10 лет.

Идея привлечь к участию в празднике детей не была случайной. Мы планомерно проводим работу, направленную на то, чтобы заинтересовать молодежь делами завода: проводим экскурсии, когда ребята приходят к нам на предприятие; наши специалисты стали постоянными гостями встреч, где обсуждаются вопросы о выборе профессии; привлекаем детей работников нашего завода для участия в спортивно-культурных мероприятиях.

Не скрою, делается это прежде всего в интересах завода. Мы стараемся таким образом привлечь внимание подрастающего поколения, сделать так, чтобы они, завершив школьное образование, захотели прийти на наше производство, стать частью нашей большой команды. Именно поэтому мы запускаем с нынешнего года проект, направленный на то, чтобы готовить будущих дипломированных специалистов для своего предприятия из числа детей, внуков, а то и правнуков нынешних и бывших работников ДСЗ.

Конкурс детских рисунков «Я люблю ДСЗ» — маленькая частичка большой работы в этом направлении.

Объявляя конкурс, мы, честно говоря, не ожидали, что так много ребятишек откликнется на это предложение. Но, к счастью, ошиблись. Более 20 юных художников сдали свои работы в оценочную комиссию.

Конечно же, все произведения детей и подростков

займут свое достойное место на специально организованной выставке. Итоги этого творческого конкурса подведем уже в начале августа, когда пройдет первое из мероприятий, посвященных 45-летию завода, — семейный фестиваль.

Самым взрослым художникам — по 17 лет. Это Ксения Нестеренко, Юлия Першина и Иван Шипков.

А самым юным авторам картин — по пять лет. Их в составе конкурсантов оказалось трое. Наташа Беленикина на суд жюри представила аж 6 своих работ о заводе! По одной картине, но, судя по всему, написанной с любовью, от души, подготовили для конкурса пятилеточки Владислав Рощупкин и Ирина Кудрявцева.

По две работы вынесли на суд жюри Ксения Нестеренко, Дмитрий Игуменов, Александра Епихина.

Надо отметить, что к конкурсу рисунков «Я люблю ДСЗ» готовились, можно сказать, семьями. Вслед за старшей сестрой свою работу представила Виктория Першина, вместе с братом создала собственную картину Ксения Рощупкина. Не захотел отстать от сестры и Павел Епихин. А в семье оператора фасовки и отгрузки М.И. Комаровой и дочка Полина, и внук Александр создавали рукописные эксклюзивные картины.

Интересный факт: рисунок семилетнего Михаила Кочеткова (его тетя Л.А. Доронина работает у нас) всем так понравился, что мы разместили его на афише праздника.

Организованный конкурс показал, насколько талантливы и многогранны дети. Кто-то из них, как, например, Валерия Заячникова и Марк Машталер, рисовал корпуса завода и тяжело груженые сахарной свеклой КамАЗы, а Лика Левчук даже сделала рисунок с натуры, запечатлев на ватмане трактор, принадлежащий ООО «Добрыня». Восьмилетний же Дима Петров просто поздравил своим рисунком всех заводчан, красочно написав «С днем рождения!»…

Честно скажу — жюри в замешательстве. Оно перед сложным выбором: все работы хороши.