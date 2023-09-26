Прием в отряды юных инспекторов движения в школах региона стартовал в самом начале нового учебного года, сообщает Госавтоинспекция УМВД Росии по Липецкой области. Так, пятиклассниками пополнился отряд ЮИД «Становлянский светофор» школы села Становое. Новобранцы успешно справились с небольшой викториной на знание правил дорожного движения, произнесли клятву, получили эмблемы «Юный инспектор движения» и удостоверения членов отряда.

В липецкой школе № 18 юные инспекторы участвовали в обучающем квесте, а по окончании встречи им вручили световозвращающие брелки. В Данкове прием новых инспекторов сопровождался профилактическим мероприятием. Учащиеся повторили Правила дорожного движения, знания дорожных знаков. Автоинспекторы напомнили им о безопасном использовании самокатов и велосипедов, а также рассказали о деятельности отрядов ЮИД.

В школе села Ольховец Лебедянского района сотрудники Госавтоинспекции на родительском собрании не только обратили внимание взрослых на правила безопасной перевозки детей-пассажиров, важность использования световозвращающих элементов в темное время суток, но и проинформировали о юидовском движении, необходимости вовлечения несовершеннолетних в профилактику дорожно-транспортных происшествий.

«В Липецкой области очень сильное юидовское движение, во многих школах созданы отряды, которые не только углубленно изучают правила дорожного движения и помогают автоинспекторам в проведении профилактических акций, но и принимают активное участие в тематических олимпиадах и соревнованиях. В копилке липчан много побед на межрегиональном и всероссийском уровнях», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.