Районной административной комиссией был проведен рейд по водоемам

Первый зимний месяц подходит к своему завершению. Но погодные условия пока трудно назвать настоящей зимой. Небольшие морозы сменяются плюсовыми температурами. На водоемах период ледостава проходит медленнее, чем это было в другие годы.

Однако, как только реки и пруды подморозило, любители зимней рыбалки сразу вышли на тонкий лед, несмотря на риск для своей собственной жизни. Именно безопасному нахождению на льду и был посвящен совместный рейд редакции и главного специалиста-эксперта административной комиссии Добринского района Марии Полянской.

Собеседница рассказала, что еще 28 октября администрацией Добринского района было принято постановление, запрещающее выход людей и выезд транспортных средств на ледовое покрытие рек, прудов до его установления толщиной не менее 10 сантиметров по всей площади водоема. В таких местах должны быть установлены запрещающие информационные аншлаги.

В Добринском районе в запретный список попали водохранилище на реке Чамлык в районе села Васильевка (Петровское сельское поселение), водохранилище на реке Чамлык в районе села Чамлык-Никольское, река Плавутка в районе автомобильного моста автодороги «Грязи-Добринка», пруд Новый Орошаемый у деревни Ярлуково (Березнеговатское сельское поселение), район автомобильного моста через реку Плавица на автодороге «Добринка-Верхняя Матренка» в селе Демшинка и пруд Чуевский в Добринке.

Выбор участников рейда пал на реку Плавутку, которая у добринских рыбаков пользуется спросом, особенно по первому льду. Здесь можно поймать окуньков, плотвичку, ершей, в самом начале зимы активно ловится щука. Несмотря на обеденное время и не совсем комфортную погоду, мы застали на льду рыбаков. Одного из мужчин попросили подняться на берег, прервав любимое занятие. Рыбак был в недоумении, увидев фотоаппарат и девушку с планшетом и различными бумагами в руках. М.С. Полянская рассказала о цели нашего визита, а также провела с мужчиной профилактическую беседу о правилах безопасного нахождения на льду.

А вот к другой группе рыбаков нам пришлось идти уже самим. Несколько мужчин сидели недалеко друг от друга (наверное, нашли рыбное место), а поверхность льда была в многочисленных лунках. Объяснив цель визита, сотрудница администрации напоминает о безопасности.

Рыбаки отнеслись к этому с пониманием. К слову, назвать примерную толщину льда на Плавутке они так и не смогли. Один из мужчин предположил, что лед 5-10 сантиметров толщиной, другой назвал цифру еще больше.

Решаем проехать по берегу Плавутки в сторону Плавицы. И увиденная картина всех находившихся в машине участников рейда просто поразила. На льду находились не менее четырех десятков человек. Можно подумать, что здесь проводятся традиционные районные соревнования по подледной рыбалке. Однако, когда мы подъехали, рыбаки спешно стали покидать лед (слух о проводимом рейде разнесся со скоростью света), ссылаясь на отсутствие клёва.

М.С. Полянская призвала рыбаков немного подождать, пока ледовый покров будет безопасных размеров, и не рисковать жизнью ради пойманной рыбы. Многие из мужчин с ней согласились, но были и те, кто начал возмущаться, ссылаясь на то, что зимней рыбалкой увлекаются всю жизнь.

Напоминаем: согласно ч.2 ст. 8.1 КоАП Липецкой области «Пользование водными объектами с нарушением установленных органами местного самоуправления ограничений» выход (выезд) на лёд в период действия ограничений влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей. А жизнь и вовсе — гораздо дороже…