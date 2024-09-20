За последние два года в реки Дон и Воронеж на территории Липецкой области выпустили 1,4 миллиона мальков сазана, белого амура и толстолобика. До конца 2024 в водоемах появится еще более 300 тысяч особей. Квота для региона на ближайшие три года – 1,7 миллиона мальков. Такое решение принято учеными из структур Федерального агентства по рыболовству совместно с областными экологами.

«Эта новость больше всего должна обрадовать рыбаков, которых в Липецкой области немало. Но главное, пополнение водных биоресурсов способствует компенсации ущерба природе, нанесенного в ходе промышленной деятельности, и сохранению экологического равновесия», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.