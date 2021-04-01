В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 504-ФЗ с сегодняшнего дня, 1 апреля, минимальная цена на табачную продукцию (сигареты, папиросы и т.п.) составит 108 рублей за пачку. Указанная минимальная цена будет действовать по 31 декабря 2021 года.

Табачная продукция, произведенная или ввезенная на территорию Российской Федерации до 1 апреля 2021 года, с указанной на потребительской упаковке (пачке) табачной продукции максимальной розничной ценой ниже установленной единой минимальной цены табачной продукции может быть реализована до 1 июля 2021 года.

Обновление Минсельхозом данных о единой минимальной цене на табачную продукцию запланировано в срок до 1 декабря 2021 года, она вступит в силу с нового года.

Нарушение ценообразования на сигареты и папиросы (занижение минимальной цены) влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа на должностное лицо в размере 50 тыс.руб или его дисквалификацию (возможность занимать определенные должности) на срок до 3 лет, на юридическое лицо – 100 тыс. руб, информирует ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности».