В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в период неблагоприятных климатических условий в период с 1 по 30 апреля 2023 года в Липецкой области вводится временное ограничение движения транспортных средств, нагрузка от которых превышает 6 т на любую ось.

Летом ограничения будут введены в период с 15 июня по 15 августа 2023 года при значениях дневной температуры выше 32 градусов по шкале Цельсия на перевозки тяжеловесных грузов по региональным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием.

Приказ Управления дорог и транспорта о введении временных ограничений.