Сегодня на очередной 53 сессии Липецкого горсовета депутаты утвердили дополнительные меры социальной поддержки участникам СВО.

Липецк вводит единовременную выплату 200 тысяч рублей для добровольцев, заключивших контракт на военную службу для выполнения задач СВО с 1 августа этого года. В конце июля Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении до 400 тысяч рублей единовременной выплаты участникам СВО. На региональном уровне областную разовую выплату увеличили до 600 тысяч рублей.

Таким образом, учитывая все принятые меры поддержки на государственном и региональном уровне, добровольцы из Липецка могут получить суммарную разовую выплату 1 миллион 200 тысяч рублей, — отметил глава города Роман Ченцов. — Мы понимаем, что поддержка ребят, которые уходят защищать нашу Родину — это очень важно, это государственная задача. Город старается максимально принять меры поддержки для участников СВО и их семей. Каждый из липчан, кто сейчас находится на страже страны, может быть спокоен, что его семья будет надежно защищена, и любую помощь от администрации города будет получать.

Также депутаты освободили участников СВО или членов их семей от налога в отношении одного земельного участка, принадлежащего им на праве собственности, постоянного пользования или пожизненного наследования. Участок может использоваться для жилых домов, гаражей, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного хозяйства. Изменения планируется распространить на периоды, начиная с 2023 года.

«Поддержка военнослужащих и помощь им семьям – наша общая задача», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.