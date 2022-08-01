С 1 августа 2022 года изменятся размеры доплат к пенсиям летчиков и шахтеров, проживающих в Липецкой области.

У специалистов летных экипажей гражданской авиации размер доплаты составит, в среднем по Липецкой области 20671,72 рубля, что на 2253,53 рубля больше, чем в прошлом квартале. Средний размер доплат к пенсии работников угольной промышленности в нашем регионе – 6352,51 рубль, сумма выплаты уменьшилась на 1291,74 рубль. Данный размер доплаты летчики и шахтеры будут получать с 1 августа по 30 октября 2022 года, а в следующий раз её пересмотрят с 1 ноября, и так каждые 3 месяца.

Размер доплаты меняется в зависимости от того, сколько страховых взносов перечислили предприятия, использующие труд данных категорий лиц, в бюджет Пенсионного фонда за предыдущий квартал.

Сумма доплаты в каждом случае индивидуальна, т.к. зависит от среднемесячного заработка и продолжительности стажа на соответствующих видах работ пенсионера-досрочника. Данные суммы устанавливаются автоматически, никаких справок для этого пенсионерам предоставлять не нужно.

В Липецкой области доплату к пенсии получат 223 специалиста летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и 101 работник угольной промышленности.