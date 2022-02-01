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С 1 февраля 2022 года в России проиндексирован ряд социальных выплат и пособий

14 минут назад
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Согласно постановлению Правительства от 27 января 2022 года № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году» коэффициент индексации составил 1,084.

Теперь единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 472,77 руб.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности — 708,23 руб. Пособие выплачивается женщинам, вставшим на учет до 30.06.2021 включительно в размере, установленном на 01.02.2021.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) — 7 677,81 руб.

Социальное пособие на погребение в этом году установлено в размере 6 964,68 руб.

Размер социального пособия на погребение к выплате необходимо уточнять в территориальном органе ФСС РФ.

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