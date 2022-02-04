С 1.02.2022 года долги по исполнительным листам из зарплаты нужно удерживать по-новому.

Дума одобрила закон, который сохраняет заработную плату или пенсию должника в размере прожиточного минимума после удержаний в счет погашения его задолженности. До этого времени закон разрешал удерживать в пользу кредиторов половину доходов должника.

С каких доходов можно удерживать долг?

Взыскивать долги можно почти со всех доходов физического лица, в том числе с заработной платы, премий, дивидендов, доходов в натуральной форме (статья 98 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). Наравне как к трудовому договору это имеет отношения к договору гражданско-правового характера.

С каких доходов нельзя удерживать долг?

Согласно статьи 101 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание не может быть обращено на следующие виды доходов:

1) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью;

2) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смертью кормильца;

3) денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц;

4) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф;

5) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами;

6) ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты, начисляемые в соответствии с законодательством РФ отдельным категориям граждан (компенсация проезда, приобретения лекарств и другое);

7) денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также суммы, выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей;

8) компенсационные выплаты, установленные законодательством РФ о труде:

а) в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность;

б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;

в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака;

9) страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за исключением страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия по временной нетрудоспособности;

10) пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета;

11) выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов РФ;

12) пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;

13) средства материнского (семейного) капитала, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

14) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет средств иностранных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников:

а) в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами;

б) в связи с террористическим актом;

в) в связи со смертью члена семьи;

г) в виде гуманитарной помощи;

д) за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений;

15) суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за исключением туристических, выплачиваемой работодателями своим работникам и (или) членам их семей, инвалидам, не работающим в данной организации, в находящиеся на территории РФ санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а также суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок для детей, не достигших возраста шестнадцати лет, в находящиеся на территории РФ санаторно-курортные и оздоровительные учреждения;

16) суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно (в том числе сопровождающего лица), если такая компенсация предусмотрена федеральным законом;

17) социальное пособие на погребение;

18) денежные средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в качестве единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости и (или) в качестве единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, и гражданам, здоровью которых в результате чрезвычайной ситуации причинен вред различной степени тяжести;

19) выплаты, осуществляемые в соответствии с нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям, имеющим детей;

20) денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

Новые правила удержания долга с работника.

Федеральным законом от 29.06.2021 №234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» утвержден лимит, с которого нельзя удерживать долги. С 1 февраля 2022 года это будет прожиточный минимум.

Запрещено взыскивать по исполнительным документам средства на общую сумму в пределах величины прожиточного минимума самого должника и лиц, находящихся на его иждивении.

Запрещено взыскание с зарплаты и других доходов работника в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.

Согласно действующему законодательству гражданин имеет право обратиться к судебному приставу с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума при взысканиях с доходов. При этом никак не регламентировано, что работнику необходимо обращаться с таким заявлением к работодателю.

Однако, если в постановлении судебного пристава отсутствует информация о сохранении прожиточного минимума, работодатель не имеет право самостоятельно принимать решение, и тогда требуется удерживать долг в установленном законом размере.

Указанный выше закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года. Новые правила нужно применять только при удержаниях из зарплаты с 1 февраля 2022 года, независимо от того, когда возникла задолженность.