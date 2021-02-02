С 1 февраля 2021 года изменились размеры доплат к пенсиям летчиков и шахтеров, проживающих в Липецкой области.

У специалистов летных экипажей гражданской авиации размер доплаты составил, в среднем по Липецкой области 10793,42 рубля, что на 4156,83 рубля больше, чем в прошлом квартале. Средний размер доплат к пенсии работников угольной промышленности в нашем регионе – 3952,12 рублей, сумма выплаты увеличилась на 741,33 рубля. Данный размер доплаты летчики и шахтеры будут получать с 1 февраля по 30 апреля 2021 года, а в следующий раз её пересмотрят с 1 мая, и так каждые 3 месяца.

Размер доплаты меняется в зависимости от того, сколько страховых взносов перечислили предприятия, использующие труд данных категорий лиц, в бюджет Пенсионного фонда за предыдущий квартал.

Сумма доплаты в каждом случае индивидуальна, т.к. зависит от среднемесячного заработка и продолжительности стажа на соответствующих видах работ пенсионера-досрочника. Данные суммы устанавливаются автоматически, никаких справок для этого пенсионерам предоставлять не нужно.

В Липецкой области доплату к пенсии получат 235 специалистов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и 109 работников угольной промышленности.