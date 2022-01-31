В областном центре со вторника, 1 февраля, будут изменены расписания трамвайных маршрутов № 1 «Центральный рынок – ДП6», № 2 «Центральный рынок – 21 микрорайон», № 5 «Кольцо 9-го микрорайона – Стан 2000». Как сообщили в профильном департаменте, коррективы вносятся для оптимизации работы пассажирского транспорта.

Время отправления трамвайных вагонов от конечных пунктов будет размещено на официальных сайтах департамента транспорта www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru. Также подробную информацию о расписании движения городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.