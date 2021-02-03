С 1 февраля 2021 года в Российской Федерации размер ряда социальных пособий и выплат увеличивается на 4,9%. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. По данным Росстата инфляция в 2020 году составила 4,9%, в связи с этим, постановлением правительства был утвержден коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 1,049.

Рост социальных выплат коснется инвалидов, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, Героев Советского Союза и России, Героев труда, а также граждан, пострадавших на производстве. Кроме того, с 1 февраля увеличивается на 4,9% размер детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования.

Так, размер единовременного пособия при рождении ребенка составит 18 886,32 рубля. Право на такое пособие имеет один из родителей либо опекун. Работающим гражданам пособие выплачивается по месту работы – за счет средств ФСС.

Неработающим лицам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных учреждениях – органами социальной защиты населения по месту жительства за счет средств федерального бюджета.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также увеличивается с 1 февраля. Напоминаем, что с 1 июня 2020 года он был увеличен вдвое с 3 376 рублей до 6 752 рублей. После индексации с 1 февраля 2021 года его размер достиг 7 082,85 рубля. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком с 1 января 2021 года составляет 29 600,48 рубля.

Пособие полагается лицам, которые осуществляют непосредственный уход за ребенком. В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается исключительно матери ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2021 году могут получать и иные родственники: отец, бабушка и так далее, главное – что они фактически осуществляют уход за ребенком и поэтому лишены возможности получать заработную плату или иной доход. Если за ребенком ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие получает кто-то один, по их выбору. Пособие платится из расчета 40% от среднего заработка и не может превышать или быть ниже максимального и минимального установленных размеров.

Кроме того, с 1 февраля единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности увеличится с 675,15 руб. до 708,92 руб. Пособие могут получить женщины, которые обратились в медицинское учреждение до достижения 12 недель беременности. Если женщина пришла в медучреждение на 13-й неделе беременности и позднее, пособие ей не полагается.